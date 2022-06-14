Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца определиться с позицией Берлина по поводу войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.
По его словам, нельзя пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией».
От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение. Нужно выбирать там, где правда, права человека, право на свободу и суверенитет государства и международное право. Я считаю, что это важнее того или иного экономического приоритета.
Зеленский также ожидает, что Шольц поддержит предоставление стране статуса кандидата в члены Евросоюза. По данным агентства Bloomberg, против этого выступают Нидерланды и Дания. При этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский уверен, что за позицией Амстердама на самом деле стоит Германия как крупнейший торгово-экономический партнер Нидерландов.
Зеленский также рассчитывает, что Шольц усилит военную помощь для защиты Украины. Канцлера ФРГ неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Киеву. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем «кто-либо другой», в том числе предоставляет ей самые современные артиллерийские системы и учит украинцев их использовать. (moscowtimes.ru)