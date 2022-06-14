Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца определиться с позицией Берлина по поводу войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, нельзя пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией».

От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение. Нужно выбирать там, где правда, права человека, право на свободу и суверенитет государства и международное право. Я считаю, что это важнее того или иного экономического приоритета.