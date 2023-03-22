Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие по видеосвязи в саммите стран Группы семи (G7), который пройдет в мае в Хиросиме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, соответствующее заявление глава правительства Японии сделал во вторник на пресс-конференции в ходе визита в Киев.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Лидеры стран G7 в ходе поездки в Хиросиму планируют совместно посетить музей атомных бомбардировок.