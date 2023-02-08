Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком прибыл в Вестминстерский дворец. Об этом сообщает украинское издание «Клименко Тайм».

По информации в Telegram-канале издания, в Вестминстерском дворце Зеленского примет король Великобритании Карл III.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что британский монарх намерен принять главу Украины во время его визита в Великобританию.

По информации канала, Карл III и Зеленский могут поговорить о мерах поддержки Киева со стороны Лондона и поставок Украине нужного оснащения.