Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию с официальным визитом. В Квиринальском дворце его встретил президент Италии Серджо Маттарелла.

Как передает #, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках визита Токаев также проведет переговоры премьер-министром Джорджей Мелони.

Президент Казахстана примет участие во встрече с руководителями ряда крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Кроме того, Токаев посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).