Ледниковый дворец построят в Тбилиси специально к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Грузии в феврале 2025 года, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе, передает «Спутник-Грузия».

Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет на спортивных площадках Тбилиси и Батуми.

«Мы уже проходим процедурные вопросы по подготовке страны к проведению в 2025 году олимпийского фестиваля, для чего в Тбилиси построят ледовый дворец, уже обустроены соответствующие биатлонные и лыжные трассы в Бакуриани», – рассказал Карселадзе журналистам.

В новом ледовом дворце будут два катка. Главная ледовая арена будет рассчитана на 1,5 тысячи зрителей, а вторая – на 150-200.