Позже президент Украины сообщил, что начал переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Речь идет об оборонном сотрудничестве, в том числе о мощных шведских боевых машинах пехоты CV-90.
«Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине», — сообщил президент.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию. Глава государства проведет ряд важных встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
«Широкие украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей поездки станет усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.
«Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе», — добавил Зеленский.