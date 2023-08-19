Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию. Глава государства проведет ряд важных встреч.

«Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине», — сообщил президент.

Речь идет об оборонном сотрудничестве, в том числе о мощных шведских боевых машинах пехоты CV-90.

Позже президент Украины сообщил, что начал переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. Зеленский проведет встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

«Широкие украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей поездки станет усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

«Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе», — добавил Зеленский.