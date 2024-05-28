Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию по приглашению руководства страны. Об этом сообщило радио и телевиденье страны (RTP).

В сообщении уточнили, что главу Украины встретили президент Марселу Ребелу де Соуза и премьер-министр страны Луиш Монтенегру.

Накануне В. Зеленский приехал в Испанию для подписания соглашения о безопасности и переговоров с премьером Педро Санчесом, стороны также обсудили оборонное сотрудничество Киева и Мадрида. Зеленский анонсировал, что его в рамках визита примет король Испании Филипп VI. Кроме того, в его планах были встречи с председателями палат и фракций испанского парламента.