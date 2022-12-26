Россия попытается сделать последние дни года сложным временем, поэтому украинцы должны быть готовыми к любым сценариям.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеобращении.

Глава государства призвал соотечественников в ближайшие дни особенно прислушиваться к воздушным тревогам.

«Пожалуйста, в эти дни прислушивайтесь к воздушным тревогам. Еще раз, пожалуйста, поищите и запомните, где находится ближайший Пункт несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт несокрушимости, если это понадобится», — сказал Зеленский.

Он отметил, что по всей Украине открыто уже более 5,5 тысяч таких пунктов.

«Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет. Так и будет, я уверен», — сказал президент Украины.