Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

Об этом он сказал в своем выступлении во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы.»Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее полные последствия, то российская власть значительно более циничная и опасная: она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным. И врет всему миру, что виноват якобы кто-то там другой», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо защитить Европу от этой угрозы.

«А вероятно, не только Европу, потому что Запорожская атомная станция в Украине — самая большая на нашем континенте, третья по размерам в мире. Шесть энергоблоков», — напомнил глава государства.

Зеленский добавил, что российская оккупационная армия использует эту АЭС для террора и вооруженных провокаций.

«Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки обстреляли ее. Прямой наводкой по станции. Размещая боевую технику на территории станции, и даже проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы», — подчеркнул президент.

Российские власти, добавил он,»осознают, какими могут быть последствия, когда их войска обстреляют атомную станцию».

«Мы убеждены, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. Все это — проявления российского ядерного терроризма. Россия стала государством-террористом и держит фактически в заложниках атомные станции. И шантажирует всех вероятной катастрофой… Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что по фактическим последствиям это может быть еще катастрофичнее Чернобыля, а по сути, тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара.

«Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все с вами вместе способны остановить государство-террориста. И чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут почувствовать снова безопасность», — сказал Зеленский. (УНИАН)