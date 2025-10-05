Введение Европейским союзом санкций против Израиля стало бы «серьезной трещиной» в отношениях между ЕС и еврейским государством. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью газете Bild.

«Мы были очень разочарованы председателем [Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен», — сказал Саар, комментируя ее призыв ввести санкции против Израиля. «ЕС пока не принял решения по этому вопросу, и я надеюсь, что так и останется. Если решение будет принято, это станет серьезной трещиной в отношениях между Израилем и ЕС. Это означало бы, что ЕС больше не рассматривает Израиль как стратегического партнера, что также является ошибкой с точки зрения Европы», — утверждал министр.

В то же время глава МИД Израиля не был столь критичен в отношении решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца не поставлять Израилю оружие, которое может быть использовано в секторе Газа. «Мы были этим явно разочарованы. Мы, конечно, продолжаем обсуждать этот вопрос с нашими партнерами. Я сам веду переговоры с министром [иностранных дел ФРГ Йоханном] Вадефулем по этому вопросу», — подчеркнул Саар. Он выразил надежду на то, «что правительство Мерца, которое изначально принимало другие решения консенсусом, вернется к этой позиции».