Президент Украины Владимир Зеленский предложил G7 разместить миссию международных наблюдателей на границе его страны с Беларусью, передает ТАСС.

По его словам, это необходимо в связи с заявлениями со стороны Минска о том, что Украина якобы готовит теракты на территории Беларуси.

«На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть отработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне Группы семи поддержать нашу инициативу», — сказал он.