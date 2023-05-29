Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы государства, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

«Говорили с президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — сообщил Зеленский.