Посольство Ирана в Азербайджане опубликовало поздравление в связи с успешным проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием на пост президента Ильхама Алиева.

Пост опубликован на странице посольства в соцсети «Х».

«Сердечно поздравляем Азербайджан с успешным проведением президентских выборов и переизбранием господина президента Ильхама Алиева на пост главы государства. Мы уверены, что в предстоящем периоде откроется новая страница в отношениях двух братских и мусульманских стран — Ирана и Азербайджана”, — говорится в сообщении.