Президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить для Киева систему гарантий как у стран НАТО. Об этом он заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что альянс остается единственным для Украины союзом безопасности, к которому страна могла бы присоединиться, напомнив о политике открытых дверей. «Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо», — подчеркнул он, добавив, что, в частности, эти гарантии должны включать в себя пункт о «сильной, обеспеченной и вооруженной армии».

В ходе этой же беседы Владимир Зеленский заявил о необходимости подписать глобальный договор о безопасности страны, в котором бы поучаствовали США и Россия. По словам украинского лидера, «коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается».