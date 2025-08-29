«Всех деталей относительно компонентов гарантий безопасности не скажу. Считаю, что следующие блоки важны для Украины. Первый – это наша армия», – заявил он и среди первоочередных задач здесь назвал обеспечение стабильного финансирования личного состава ВСУ и постоянное снабжение оружием.

Зеленский подчеркнул, что именно в этом направлении должны параллельно действовать три трека, которые нужно поддерживать и финансировать с помощью партнеров.

«Первый трек – отечественное производство, дроны, технологии и т.д. Второй трек – европейское производство, ПВО, артиллерия и т.д. Третий трек – американское оружие», – уточнил он.

По его словам, Украина уже передала США соответствующий документ, в котором очерчены потребности в вооружении.

Вторым ключевым элементом глава государства назвал систему партнерских обязательств, которые должны компенсировать отсутствие полноценного членства Украины в НАТО.

«На нас снова, допустим, нападает Россия. Кто из партнеров на что готов? Кто на что готов, чтобы поддержать Украину? Это всё нужно обсуждать. Мы должны быть уверены, что мы не одни», – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что третий блок гарантий безопасности касается санкций, которые должны быть неотъемлемой частью гарантий безопасности Украины и системы реагирования на потенциальные угрозы.

Отдельно Зеленский остановился на российских активах, которые должны быть использованы для восстановления Украины.

«Русские активы должны работать на восстановление нашего государства: энергетика, связь и т.д. Это также часть наших гарантий безопасности», – заявил он.

Президент также отметил, что полноправное членство Украины в ЕС также является компонентом гарантии безопасности, прежде всего экономической.