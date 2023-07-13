Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что его страна начала готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Киева.

Как рассказал Зеленский, он провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

«Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами», — написал он.

Зеленский сообщил, что еще шесть стран присоединились к декларации о будущих гарантиях безопасности для Украины. Ее 12 июля согласовали страны «Большой семерки».

«Очень удачную нашу договоренность относительно гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонних договоров. Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран», – сказал президент в вечернем обращении к украинцам.

В частности, это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом Зеленский убежден, что круг гарантов будет увеличиваться.

По словам президента, руководство страны готовит содержание для работы совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО, а также почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне.