Президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Соледар».

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента Украины.

Также он заслушал доклады относительно оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения

«Я каждый день получаю информацию, чтобы понять ситуацию в целом, что очень важно. Однако я хотел посетить все бригады по отдельности, чтобы точно понять проблемы каждой из них. В ходе нашего разговора вы можете обсудить любой вопрос», — подчеркнул Зеленский на встрече с военными.