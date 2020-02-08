Зеленский попросил папу Римского помочь в освобождении пленных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Италию встретился с папой Римским Франциском и попросил помощи Ватикана в вопросе освобождения пленных в Донбассе и осужденных граждан на территории России.

По словам президента, его вдохновила беседа с понтификом, который делает все возможное для достижения мира и гармонии.

В Риме Зеленский также встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе консультаций украинская сторона поставила вопрос об освобождения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли в районе города Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Истцом по громкому делу выступала государство Украина. Журналист Вильям Рогелон, получивший ранения ног во время обстрела, свидетельствовал, что, несмотря на обозначение «пресса», украинские военные целились именно в их автомобиль.

Маркив являлся подозреваемым по уголовному делу, которое расследовали итальянские правоохранительные органы, и был задержан 30 июня 2017 года при въезде в Италию. По версии следствия, боец нацгвардии с горы Карачун передал артиллерии данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.