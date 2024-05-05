Папа Римский Франциск был приглашен на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амерд, передает местная газета Blick.

«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — сообщила Амерд.

До этого политик сообщала, что Швейцария пригласила партнеров РФ по БРИКС на конференцию по Украине. По словам Амерд, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР получили приглашения на минувшей неделе.

Она отметила, что критерием успешности конференции станет широкое международное участие и нахождение общих моментов при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.