Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом президент Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Назвав главу британского правительства большим другом Украины, Зеленский заявил, что регулярно общается с Борисом Джонсоном.

«Мы говорили об интенсификации учений украинских солдат в Великобритании и другом многоплановом военном сотрудничестве. Я получил гарантию, что поддержка Великобритании Украины останется сильной и однозначной», — подчеркнул Зеленский.