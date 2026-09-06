Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представил программу экономического развития страны на 2027-2029 годы: пересмотрены некоторые ключевые показатели. В частности, достижение однозначных значений инфляции правительство в этот раз откладывает до 2029 года.

«По данным Центрального банка, влияние войны [США и Израиля с Ираном] на инфляцию составляет около 7 [процентных] пунктов. Если исключить основные статьи расходов, напрямую затронутые войной, мы видим, что инфляция имеет тенденцию к снижению. Приоритетом нашей программы является устойчивое продолжение процесса дезинфляции. Наши целевые показатели инфляции составляют 28,4% к концу этого года, 21% на 2027 год, 13,5% на 2028 год и 9% на 2029 год», — сообщил Йылмаз. Таким образом, планы получить однозначные показатели инфляции отложены на два года. В среднесрочной программе 2025 года к концу 2027 года планировалось снизить рост цен до 9%.

Программа также предусматривает ускорение темпов роста экономики до 5% и снижение безработицы до 7,6%. При этом прогнозы на 2026 год заметно ухудшены из-за конфликтов в регионе, роста цен на энергоносители и ослабления внешнего спроса. Правительство рассчитывает, что после роста ВВП на 3,3% в 2026 году экономика ускорится на 4,2% в 2027-м, 4,6% в 2028-м и вырастет на 5% в 2029 году. По оценке правительства, уже к концу 2026 года номинальный ВВП Турции впервые превысит $1,8 трлн, а доход на душу населения — $20 тыс. Это позволит стране сохранить 16-е место в мире по номинальному размеру экономики и 11-е — по паритету покупательной способности.

Прогнозируемый дефицит текущего счета составит 1,9% в 2027 году, 1,8% в 2028 году и 1,6% в 2029-м. Целевой показатель дефицита бюджета на 2026 год — 3,1%, на 2027 — 3,5%. Причем в прошлой программе дефицит бюджета рассчитывался на уровне 2,8% в 2028 году.