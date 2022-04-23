Президент Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за поставки оружия, которое просила Украина.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении 22 апреля.

Президент отметил, что каждый день уделяется максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Он подчеркнул, что это задача номер один для нашего государства.

«И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец нас услышали. Которые передают нам именно то, что мы просили. Потому что мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизни тысяч людей. И можем показать оккупантам, что день, когда они будут вынуждены покинуть Украину, приближается», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге нашего государства. «Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где сейчас решается судьба этой войны и будущего нашего государства», — сказал Зеленский.