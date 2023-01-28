Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Бельгии Александру Де Кро за решение о выделении €92 млн на военную поддержку Киева. По его словам, этот пакет помощи позволит украинской стороне усилить свою оборону.

«Благодарен Александру Де Кро за решение правительства значительно увеличить поддержку обороны для Украины. Новый пакет помощи в размере €92 миллионов укрепит нашу противовоздушную оборону <…> Спасибо вам», — написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, поддержка Бельгии пойдет на повышение мобильности украинских военных. Он также не исключил, что помощь Брюсселя поможет Киеву в «сдерживании танков».