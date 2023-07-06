Президент Владимир Зеленский заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе надеется, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

«Какая надежда может быть для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения — просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности, чтобы получить поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то боится Россию, хотя я считаю, что это такой шанс показать». смелость и крепость Альянса», — заявил президент.

По словам Зеленского, на саммите также будет обсуждена мотивация Украины для будущего вступления, а также вопросы вооружения и войны с Россией.

«Мы живем будущим — это победа, но при этом мы реалисты. Мы в войне и живем настоящим. Что у нас есть на поле боя, чего не хватает. Саммит дает возможность договариваться о дополнительной поддержке», — подчеркнул он.