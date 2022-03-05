Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам эвакуационных действий для мирных жителей 5 марта можно будет делать выводы о дальнейшем ходе переговоров с Россией.

«Мы делаем всё с нашей стороны, чтобы договоренность (по вопросу гуманитарных коридоров — Ред.) заработала. Это одна из главных задач именно сегодня.Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе», — сказал он в видеообращении к гражданам. Кадры опубликованы в его Telegram-канале.

Ранее в этот день Минобороны РФ объявили режим тишины с 10:00 мск для выход мирных граждан из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной (iz. ru).