Президент Украины в Telegram-канале партии «Слуга народа» опубликовал видеообращение, опровергнув информацию о том, что он находится в реанимации.

«Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал… При всем уважении к преклонному возрасту: 44 — это не 70», — отметил украинский лидер.

По данным Госспецсвязи Украины, неизвестные хакеры атаковали серверы радиостанций TAVR Media и, взломав украинское радио «Мелодия FM», распространили сообщения о том, что Зеленский находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, а его обязанности сейчас исполняет председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.