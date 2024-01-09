Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме. Он будет присутствовать на мероприятии, которое пройдет на следующей неделе, лично.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает The Guardian и DW.

По словам Бренде, Зеленский «произнесет речь и встретится с руководителями компаний» на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.

«Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия», – добавил президент ВЭФ.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.