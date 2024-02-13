Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин и Париж, чтобы добиться увеличения военной помощи со стороны Германии и Франции. Турне по западноевропейским столицам может состояться перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

По их словам, у Украины заканчиваются боеприпасы и Зеленский спешит ускорить военную помощь со стороны ЕС на фоне отсутствия поддержки США. Кроме того, украинский лидер намерен обсудить с западными коллегами гарантии безопасности для Киева. До этого ни Германия, ни Франция таких гарантий не давали, и в задачи Зеленского входит добиться этого, отметили собеседники Bloomberg.

Также ожидается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой он поделится планами Киева на 2024 год. При этом президент Украины ранее назвал этот год «решающим» в войне с Россией.

В рамках конференции Германия и Украина планируют заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности, писала ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В середине января такое соглашение с Киевом подписала Великобритания.

Из-за прекращения военной помощи со стороны США, которые с осени не могут согласовать пакет на $61,4 млрд для Киева, украинская армия начала испытывать «острую нехватку» артиллерии и стала экономить боеприпасы на поле боя. На десять выстрелов с российской стороны ВСУ могут ответить только одним. Президент Зеленский предупреждал, что без поддержки Запада украинские военные будут вынуждены отступать.

Украине из-за отсутствия западной помощи придется противостоять российской армии с меньшими ресурсами, что создает риск отступления, признавал в разговоре с Financial Times высокопоставленный представитель НАТО.

«Европейцам будет нелегко заменить США. Это не совсем реалистично», — говорил FT высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, ВСУ будет непросто удержать нынешние позиции, а украинские командиры осознают перспективу очень трудных наступательных боев.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров еще в январе в письме главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю напомнил «старую истину»: «Обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для борьбы». Умеров подчеркнул, что дефицит боеприпасов «увеличивается с каждым днем», а превосходство российской армии только растет. (moscowtimes.ru)