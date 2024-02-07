Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию в конце следующей недели. Это будет его второй визит в страну с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

По данным издания, Зеленский планирует свой визит во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16-го по 18-ое февраля.

Организатор Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген отказался комментировать этот вопрос. Однако он сообщил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

«Зеленскому было передано приглашение», — заявил он.