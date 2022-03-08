Президент Владимир Зеленский заявляет, что объявленная Россией «денацификация» Украины – это чистый нацизм, и она направлена на уничтожение нации.

Об этом глава государства сообщил в интервью ABC News.

«То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть. Что человек, объявляющий денацификацию, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать «денацификация», а потом бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа», – акцентировал президент.

Зеленский убежден, что в будущем мир признает, что это было уничтожение народа Украины.

«Это много раз было в истории и всегда заканчивалось очень плохо. Но заканчивалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно за то, что они начинали очищение мира от той или иной нации. А некоторым государствам было стыдно за то, что в этом страшном, кровавом пути они не вступились и не защищали другую нацию», – отметил президент Украины.

На вопрос, почему он отказался уехать из Украины из-за угрозы жизни, когда ему это предлагали, Зеленский ответил: «Я отказал. Потому что как я могу? Я — гражданин этого государства, законно избранный президент».

«Если бы я уехал, я бы прекратил на этом свою жизнь. Я был бы жив, но я был бы уже не человеком. Я просто был бы телом. Я бы себя не уважал. А самое страшное — что бы я сказал своим детям. Кто я? Я повел себя как президент? Как гарант Конституции? Это же не просто словосочетание – гарант Конституции. Я — гарант своего народа. Так что надо быть вместе. Защищаться надо вместе. Поэтому я здесь. Помогаю своей стране, поддерживаю свое государство как могу. И поддерживаю и горжусь своими военными», – резюмировал президент Украины и выразил надежду на «хеппи-энд». (unian.net)