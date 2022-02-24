Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации населения, сообщает ТАСС.

«Решение принято в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований», — указано в документе.

Всеобщая мобилизация должна быть проведена в течение 90 дней.

Кроме того сообщается, что украинские власти объявили о запрете на покидание страны всех мужчин от 18 до 60 лет.