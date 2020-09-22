Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

Президент Украины Владимир Зеленский на трибуне ООН обвинил РФ в агрессии по отношению к украинской стороне и попытке разделить мир на сферы влияния, передает ТАСС.

Он заявил, что основание ООН 75 лет назад «стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны». Однако поведение РФ — «оккупация Крыма и военная агрессия в Донбассе»— говорят о том, что этот урок не был выучен.

«Это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — считает Зеленский.