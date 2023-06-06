Уже более года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически нереально.

Как передает УНИАН, об этом в своем выступлении в онлайн-формате на заседании «Бухарестской девятки» заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Дамба была заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа за десятки лет. И поэтому поражение России — поражение, которое мы все равно обеспечим, — будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира», — подчеркнул Зеленский.