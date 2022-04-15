Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Германию и Венгрию в блокировании усилий по эмбарго на продажу энергоносителей.

Об этом глава государства сообщил в интервью BBC.

Отмечается, что в случае не введения эмбарго на продажу энергоносителей Россия в этом году может получить до 250 млрд фунтов стерлингов (326 млрд долларов).

«Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег…, что это вопрос выживания», — подчеркнул президент.

Он в очередной раз призвал другие страны поставлять в Украину больше оружия, заявив, что Украина не получает его достаточно быстро, чтобы отразить нападение России.

«Соединенные Штаты Америки, Великобритания, некоторые европейские страны — они пытаются помочь и помогают. Но все равно нам это нужно скорее, скорее и быстрее. Ключевое слово «сейчас», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Венгрия заявила, что покупка российского газа за рубли не нарушит санкции, которые Европейский Союз наложил на Российскую Федерацию. Это якобы внутренний технический вопрос.