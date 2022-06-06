Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что он обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном военную помощь Киеву со стороны Лондона и возможность ускорения работы по вопросу гарантий безопасности, которых украинское руководство добивается от западных стран.

«Поговорил с Борисом Джонсоном, — написал Зеленский в Twitter. — Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового, усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности». Зеленский добавил, что Украина совместно с Великобританией «ищет пути предотвращения продовольственного кризиса и разблокировки портов».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине реактивные системы залпового огня с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км. Зеленский в интервью украинским сетевым СМИ 16 апреля признал, что пока не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада. При этом он выразил опасение, что страны Запада не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, равносильные гарантиям союзников по НАТО. Поставки на мировые рынки украинского зерна по Черному морю могут начаться в ближайшее время. В Турции сообщили, что способствовать этому может подписание соответствующего меморандума в ходе планируемого 8 июня в Анкару визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. В пятницу, 3 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои подконтрольные порты для его вывоза.