Президент Украины Владимир Зеленский от запланированных в июле переговоров с американским лидером Джо Байденом ждет конкретики и понимания, а также обсуждения вопросов обороны, безопасности и экономики. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции в Вильнюсе, где находится с визитом.

«Ожидаю конкретики, понимания, [обсуждения] вопросов обороны, безопасности и экономики», — отметил Зеленский. «По всем трем направлениям мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать. Мы чувствуем эту поддержку, есть поддержка двух палат», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время визита Зеленского в Белый дом и его переговоров с Джо Байденом.