Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность продолжения переговоров с российской стороной, передает interfax.com.ua.

«Даже возможность переговоров с Россией после трагедии в Буче будут вызовом. Вызов внутренний, прежде всего, свой, человеческий. Потом, когда берешь себя в руки, а это приходится делать, я думаю, что у нас нет другого выбора», — сказал он в интервью украинским журналистам, показанным во вторник в рамках всеукраинского телемарафона.

По словам президента, «будет другой вызов внутри государства, потому что все понимают: то, что они сделали, – прощения этому нет. Но надо находить возможности для таких шагов».

Зеленский высказался за ускорение расследования преступлений в Буче и других городах: «Невыгодно затягивать этот процесс и Европе, потому что они видят – доказательств более, чем достаточно и, к сожалению, доказательства будут только появляться», — заметил президент.