Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что если однажды кто-то вроде главаря российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина или главы Чечни Рамзана Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться. Об этом он сказал во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и средствами массовой информации.

Зеленский отметил, что Украина освободила значительные территории востока и юга страны, а также начала «создание мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского воздушного щита».

Кроме того, добавил он, Украина уже доказала, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить.

«Мы уничтожили в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии. Путин теперь вынужден унижаться перед такими режимами как в Иране, чтобы получить оружие для продолжения своего террора, террора Украины», — сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия, которая претендовала быть второй армией в мире, «ищет помощи у изгнанников». «И этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто — то вроде Пригожина или, например, Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться», — отметил он.

Глава государства добавил, что все остатки российских боеспособных сил — в оккупированных районах Украины, а у тех, кто должен был бы гарантировать безопасность этому режиму в России, нет мотивации реально сражаться за «слабого и неадекватного царя».