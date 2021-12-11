Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты могут войти в состав отдельного формата, который будет действовать параллельно с «нормандским». Зеленский утверждает, что в него могут войти, например, США, Украина и Россия.

При этом, украинский президент не уверен в том, что о такой инициативе думают в Москве.