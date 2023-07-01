Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление продвигается медленными темпами, поскольку Украина не хочет напрасно рисковать жизнями военных.

В интервью испанскому изданию El Mundo он также отметил, что на замедление украинского контрнаступления повлияла погода, а также медленные темпы передачи оружия союзниками

В частности, отвечая на вопрос о том, требовали ли от Украины союзники значительных результатов в контрнаступлении перед Вильнюсским саммитом, Зеленский подчеркнул, что каждый пройденный километр стоит жизней, а люди – самое большое богатство Украины.

«Что значит добиться значительных результатов? Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока и жизни наших военных очень дороги. Люди — это не ресурс, как для России, а наше самое большое богатство», — заявил Зеленский.

Он отметил, что самое главное, что люди мотивированы и настроены на победу, и Украине просто нужно время.

«Хотя иногда и время не с нами. У нас были проливные дожди, которые замедлили продвижение. Партнеры поставляют оружие медленнее, чем ожидалось», — подчеркнул Зеленский, отметив, что украинской армии важно иметь все оружие «до того, как мы начнем». (unian.net)