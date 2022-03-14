Задача украинской делегации в переговорах с представителями российской федерации – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов.

Как передает Укринформ, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в своем видеообращении.

«Теперь относительно переговоров с российской федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ждут люди», — сказал Зеленский.

Он отметил, что, конечно, такая встреча – «это сложная история, сложный, но нужный путь».

«И наша цель – чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и для безопасности. Чтобы мы имели гарантии – нормальные, действенные. Не как по «Будапешту» и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это – гарантии. Говорить нужно», — подчеркнул президент.

В качестве положительного примера предыдущих раундов переговорного процесса он назвал организацию 10 гуманитарных коридоров. «Сработали более десяти гуманитарных коридоров. Киевская область, Луганская область… За сутки спасено 5550 человек. За шесть дней – уже более 130 тысяч. Говорить нужно. И это также — благодаря переговорам. Должны это понимать», — отметил Зеленский.