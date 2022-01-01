Президент Зеленский: линия разграничения в Донбассе исчезнет, когда мы уберем ее в голове.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к согражданам назвал свою главную цель. Видеоролик с поздравлением на украинском языке был опубликован в его Telegram-канале.

Обращение украинского лидера длилось больше 22 минут. Оно стало рекордным по продолжительности. По словам Зеленского, главной целью его президентства является окончание войны в Донбассе.

Другими проблемами, на которые указал лидер страны, являются нежелание украинцев вакцинироваться и низкие зарплаты учителей.

Зеленский также пожелал, чтобы соседи приходили в гости «с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука», а родственники приезжали чаще с Донбасса и с Крыма. «Но не в гости, а к себе домой», — добавил он.

Кроме того, лидер Украины рассказал, когда исчезнет фронт в Донбассе. По его словам, «как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте». Это единственная фраза, которую Зеленский произнес на русском языке.

В то же время президент Украины заявил, что Киев не боится появления военных рядом с украинской границей. «Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что значительная армия по нашу сторону границы нас защищает», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у армии Украины самый большой бюджет в истории страны. Он пообещал, что такое положение дел сохранится и дальше. «Но для меня это не победа, а норма. <…> Ибо грош цена жизни государства, которое не защищает тех, кто защищает его ценой жизни», — подчеркнул он.

В своем обращении Зеленский высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы». Он подчеркнул, что Киев смог вернуть полуостров в мировую повестку. По мнению украинского лидера, это первый шаг к возвращению Крыма в состав республики (lenta. ru)