Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предупреждали о возможной гибели, а иностранные лидеры предлагали ему уехать из страны.

Как передает РБК-Украина, об этом говорится в интервью главы государства нидерландскому изданию NOS.

По его словам, после начала военных действий России в Украине он провел ряд разговоров. Некоторые политики говорили о скором захвате Украины.

«Я слышал из многих стран внутри и за пределами ЕС, что Путин оккупирует Украину через три дня. Во многих телефонных звонках мне говорили, что я умру через три дня», — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему и семье предлагали уехать из Украины для собственной безопасности.

«Я часто слышал: уезжайте из Киева с семьей прямо сейчас. Вы сильный человек, но ваше место не в Украине. Я слышал всякое, но верю фактам. Дело в том, что мы здесь, в Киеве», — добавил он.