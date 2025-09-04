Участники заседания «коалиции желающих», которое проходило в Париже в гибридном формате, обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности Украины на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Об этом после заседания рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram, сообщает «Европейская правда».

Он отметил, что все участники коалиции объединены одинаковым стремлением завершить войну надежным миром и долговременной безопасностью.

«Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. Благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия», – отметил Зеленский.

По его словам, все участники встречи согласны, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.

«Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию», – отметил Зеленский.

Как сообщалось, встреча «коалиции желающих» закончилась в Париже, президент Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец.

В заседании принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей «коалиции решительных» заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.