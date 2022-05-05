В четверг, 5 мая, состоялся разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как передает Укринформ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме.
«Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня», — отметил Ермак.
Он заметил, что Германия остается мощным союзником Украины.
«О подробностях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — напрасна», — подчеркнул Ермак.
Как сообщила в свою очередь канцелярия федерального президента, в ходе беседы были устранены «недоразумения из прошлого».
Как сообщалось, накануне Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с главой Украинского государства Зеленским.