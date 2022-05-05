Как передает Укринформ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме.

«Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня», — отметил Ермак.

Он заметил, что Германия остается мощным союзником Украины.

«О подробностях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — напрасна», — подчеркнул Ермак.

Как сообщила в свою очередь канцелярия федерального президента, в ходе беседы были устранены «недоразумения из прошлого».

Как сообщалось, накануне Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с главой Украинского государства Зеленским.