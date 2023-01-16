Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили возможные сценарии развития событий на фронте и совместные мероприятия на ближайшее время.

Как отметил Зеленский в Twitter, он уже второй раз с начала года провел телефонный разговор с Рютте. Президент поблагодарил собеседника за готовность и дальше работать над укреплением украинской противовоздушной обороны.

«Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях на ближайшее время», — рассказал Зеленский.

В свою очередь Рютте после разговора с Зеленским подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть эту войну.

«Готовясь к визиту в Вашингтон, я разговаривал с Зеленским. Ужасное нападение на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается важной в ближайшие месяцы», — написал премьер Нидерландов.