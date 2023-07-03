Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии созвонились и сошлись в желании продлить безопасный экспорт зерна и удобрений из трех черноморских портов Украины в соответствии с зерновой сделкой. Об этом сообщил официальный представитель Шольца, передает Reuters.

ООН и ряд европейских стран призывают Россию продлить зерновую сделку, однако МИД страны намекает, что может отказаться от этого. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также считает, что зерновая сделка в нынешнем виде «не нужна». По его мнению, Москва и без сделки поможет своим странам-партнерам, нуждающимся в продовольствии.

При этом представители России и ООН могут в скором времени провести встречу, касающуюся вопросов продления зерновой сделки.

Действие договора заканчивается 17 июля.