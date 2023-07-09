Сегодня президенты Украины и Польши неанонсированно приехали в Луцк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла и почтили память жертв Второй мировой войны и 80-летия Волынской трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в ходе мероприятий в Луцке обсудили предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

«На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе», — написал президент.

Зеленский отметил, что лидеры договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины.

На саммите Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс после окончания войны. Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.