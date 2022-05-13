Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретиться и поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом заявил глава государства в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.»Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что каждый день деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров», — заявил Зеленский.

По его словам, украинское общество все 8 лет хотело говорить с РФ.

«Сейчас общество настроено не позитивно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных. (УНИАН)