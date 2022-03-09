Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина готова к обсуждению вопроса о нейтральном статусе страны.

«Такие вопросы можно было бы обсуждать на переговорах. Однако серьезные переговоры будут возможны только при условии встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Зеленский готов к этому. К сожалению, российская сторона не желает этого делать», — сказал Жовква в эфире немецкого канала ARD.

Он подчеркнул, что международные партнеры Украины должны помочь в проведении такой встречи.

«Такие переговоры и возможная договоренность могли бы произойти только после прекращения боевых действий и прекращения огня. На такой встрече можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины. Нам нужны жесткие гарантии, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», – добавил он.